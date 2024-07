Mit Bayern und Baden-Württemberg starten die letzten deutschen Bundesländer in die Sommerferien. Damit stehen laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen die verkehrsstärksten Wochenenden im Urlaubsreiseverkehr bevor.

„Bis jetzt blieb es auf der Tauern Autobahn (A10) verhältnismäßig ruhig. Die wirkliche Nagelprobe steht aber erst an den nächsten Wochenenden bevor. Wir rücken wieder aus, um Pannenfahrzeuge möglichst schnell aus sensiblen Bereichen entfernt werden können”, erklärt ÖAMTC-Pannenfahrer Florian Thaler seinen Wochenend-Einsatz. Die Stau-Hotspots werden in Kärnten auf der A 10 der Katschberg- und der Tauerntunnel sein, auf der A 11 ist besonders vor dem Karawankentunnel mit längeren Verzögerungen zu rechnen. Und auf der A 2 Südautobahn sind die Baustellenbereiche in Velden und in Bad St. Leonhard Engstellen, an denen mit Wartezeiten zu rechnen sind.

Reisende müssen sich auch an den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien, in beiden Richtungen, am Übergang Gruskovje/Macelj auf der direkten Verbindung von Marburg Richtung Zagreb oder auch an den Übergängen zwischen Istrien und Slowenien gedulden.

Viel Trinken!

ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger rät, die Fahrt – wenn möglich – früh morgens oder am Abend anzutreten, wenn die Temperaturen zumindest etwas niedriger sind. Während der Fahrt sollte das Fahrzeug nicht zu extrem heruntergekühlt werden, denn große Temperaturunterschiede beim Aus- und Einsteigen belasten den Körper. Weitere Tipps der Verkehrspsychologin: Gelassen bleiben, viel alkoholfreie Flüssigkeit trinken und leichte Kost zu sich nehmen.