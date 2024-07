Frei erfunden hat ein Friesacher (20) einen Raub, den er am Montag bei der Polizei angezeigt hatte. Die Werkzeuge, die ihm angeblich entwendet wurden, hat er selbst verkauft.

Gegenüber der Polizei hat der 20-Jährige ursprünglich behauptet, dass er am Montag um 15.15 Uhr von mehreren Männern mit vorgehaltener Faustfeuerwaffe dazu gezwungen worden sei, in einer privaten Werkstatt in Micheldorf (Bezirk St. Veit) in eine Ecke zu stehen und sich ruhig zu verhalten, während diese eine zwischengelagerte Hebebühne und Werkzeug eines 18-jährigen Mannes aus Althofen gestohlen hätten. Danach seien die Täter mit einem Lieferwagen in Richtung Wien geflüchtet, hatte er angegeben.

Anzeige

Eine Funkfahndung wurde sofort eingeleitet, verlief jedoch negativ. Bei den umfangreichen Ermittlungen durch Beamte der Polizeiinspektion Friesach und dem Landeskriminalamt stellte sich heraus, dass das vermeintliche Opfer den Raub lediglich erfunden und die Gegenstände selbstständig verkauft hat, um damit Geld zu lukrieren. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.