An Kärntner Grenze

Sprengung am Plöckenpass brachte 800 Kubikmeter Geröll in Bewegung

Es tut sich was, am Plöckenpass. Am Dienstag führte die italienische Infrastrukturgesellschaft Anas eine gewaltige Sprengung durch. Die Bilder sind spektakulär, der Termin der Wiedereröffnung soll halten.