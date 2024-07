„Es ist eine einmalige Möglichkeit, unseren Wein in das touristische Gebiet am Klopeiner See zu bringen“, sagt Sabine David vom Weinhof vulgo Ritter im St. Pauler Loschental. Zusammen mit Christian Waltl vom gleichnamigen Weingut in Klagenfurt sowie Sem Kegley und Georg Lexer vom Klagenfurter Weingut Karnburg betreibt David jetzt einen Pop-up-Store am Rondo-Areal im Zentrum von Seelach am Klopeiner See. Von 16 bis 22 Uhr sollen offene Weine angeboten werden. Verkostungen werden bis 18 Uhr angeboten. „Ob wir sieben Tage die Woche offenhalten können, wissen wir noch nicht“, sagt David, die sich mit ihren Winzerkollegen abwechseln wird. Eine Auswahl an Weinen könne auch gekauft und mit nach Hause genommen werden. „Wir stehen natürlich mit unserem Wissen beratend zur Seite“, so David.

Das Rondo-Areal, das mit dem Lavanttaler Erfolgshotelier Bernd Hinteregger und dem Spielberger Immobilienentwickler Helmut Steiner seit kurzem neue Besitzer hat, soll nach Ende dieser Saison renoviert werden. Ob im Anschluss daran die Winzer weiterhin dort vertreten sein werden, werde sich zeigen: „Wir sind alle Produzenten und haben in diesem Bereich noch keine so großen Erfahrungen. Wir müssen schauen, wie es von den Gästen angenommen wird. Sollte es gut funktionieren, könnten wir uns schon vorstellen, uns dort längerfristig einzumieten“, so David.