Nach den Auflösungen der Mietverträge durch den Besitzer Franz Peter Orasch von der Lilihill-Group zieht es nun einen weiteren Unternehmer, der sich in der Nähe des „Rondo“-Areals im Zentrum von Seelach befand, an das Ostufer. „Der letzte Sommer hat sich an dem Standort nicht gerechnet. Die ersten drei Jahre waren aufsteigend, durch den aufgestellten Bauzaun sind auch einige Parkplätze weggefallen. Der Anblick ist kein schöner“, sagt Christian Hauswirth (59), der auch schon in der „Karibik Bar“ und im „Rondo“ tätig gewesen ist.

Hauswirth betrieb zuletzt vier Jahre lang die Shisha-Bar „Top One“ und ist jetzt als Mitarbeiter bei „Zum Poldi“ am Ostufer anzutreffen. Dort kümmert er sich um die Dachterrasse, die bei Schönwetter täglich ab 16 Uhr geöffnet hat und um die „Poldi Bar“, in der von Donnerstag bis Sonntag bis in die Morgenstunden gefeiert werden kann. „Je nach Nachfrage richten sich unsere Öffnungszeiten“, so Hauswirth. Shisha werde auch angeboten. „Die Nachfrage ist in den ersten Tagen bereits sehr gut, doppelt so hoch als am ehemaligen Standort“, so Hauswirth. Für das „Top One“ wird ein neuer Pächter gesucht.

Geführt wird „Zum Poldi“ von Bernhard Jelen und Trampolinproduzent Gert Kaltschütz als Ganzjahresbetrieb. Das Lokal ist 45 Jahre lang im Zentrum von Seelach beheimatet gewesen und musste letztes Jahr wegen der Kündigungen durch die Lilihill-Gruppe an das Ostufer ausweichen.