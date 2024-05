Die Unternehmerin Martine Duindam-Pritz (47) aus St. Kanzian will im Kulturzentrum K3 eine neue Geschäftsidee umsetzen. „Wir veranstalten Discopartys zu unterschiedlichen Themen für Jung und Alt“, sagt die gebürtige Holländerin Duindam-Pritz, die mit ihrem Ehemann und zwei Kindern seit zehn Jahren am Klopeiner See lebt und eine Pension betreibt. Das erste Event mit DJ Schlicki, der Evergreens der 70er, 80er und 90er auflegte, sei gut besucht gewesen. „Die generationenübergreifenden Discopartys werden vier Mal im Jahr stattfinden. Wir wollen aber nicht zu wilden Partys einladen, die bis in die Morgenstunden andauern“, kündigt die Gründerin von „Happy Dance Events“ an. Neben Spaß und Tanzen möchte sie ihren Gästen auch kulinarische Überraschungen aus der Region bieten und ist auf der Suche nach entsprechenden Angeboten.

Mit ihrem Unternehmen möchte die gelernte Gastronomin die Region beleben. „Ich möchte Menschen verbinden und ein positives Lebensgefühl vermitteln“, sagt Duindam-Pritz, die zusätzlich noch eine große Schwimmschule mit Standorten in Wolfsberg, Eberndorf, St. Kanzian und Hermagor besitzt. „Wir bieten neben Babyschwimmen auch Kinder- und Erwachsenenkurse an. Im Hotel Mori in St. Kanzian gibt es auch Meerjungfrau- und Wassermann-Kurse für Schwimmer ab sieben Jahren“, sagt die Geschäftsfrau.

Die nächste Veranstaltung soll im Oktober stattfinden. Das Thema der Party, die um 19.30 Uhr starten wird und um 2 Uhr endet, werde rechtzeitig bekannt gegeben.