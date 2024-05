Die Tourismusregion Klopeiner See - Südkärnten - Lavanttal (KSL) hat seit dem 1. Mai die Aktiv Card zur Belebung des Südkärntner Tourismus eingeführt. „Durch die Karte werden Touristen ermutigt, mehrere Angebote in der Region zu nutzen,“ sagt Robert Karlhofer, Geschäftsführer der KSL Tourismus Marketing GmbH. Unter den Angeboten sind viele kulinarische Attraktionen, aber auch beispielsweise Alpaka Yoga, eine Veranstaltung am Draufloß Lavamünd sowie eine Wanderung durch die Weinberge am Weinhof vulgo Ritter inklusive Weinverkostung. Zusätzliche Vergünstigungen gibt es in der Walderlebniswelt und im Spielhaus Klopeiner See. Für das Familien-Seefest am Klopeiner See erhalten Gäste freien Eintritt zu vielen Attraktionen.