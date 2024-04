Am Samstag startet die Saison der Sommer-Kärnten Card. Mit der Karte, die man in allen Kärnten Card-Verkaufsstellen, wie etwa den Büros der Kleinen Zeitung, kaufen kann, erhält man von Anfang April bis Anfang November kostenlose Eintritt oder Ermäßigungen in Museen, Bädern, Freizeit-, Erlebnis- und Sporteinrichtungen sowie bei Bergbahnen.