Wie funktionierten Telefone früher, wie steuert man die Geschwindigkeit einer Eisenbahn und woher hat St. Veit überhaupt seinen Namen? Im Museum am St. Veiter Hauptplatz findet man Antworten auf all diese Fragen und noch viele mehr. Es ist ein Ort der Geschichte, der jetzt selbst Geschichte feiert. Denn das Museum St. Veit besteht in seiner jetzigen Form seit genau 20 Jahren.