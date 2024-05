Einen ungewöhnlichen Trend, den es in Kärnten schon seit Jahrzehnten gibt, der aber bisher von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet blieb, deckt jetzt das österreichische Reisen-Magazin auf. In seiner Mai/Juni-Ausgabe widmet es sich dem Thema Nacktwandern. Und wie sich im Zuge der Recherchen herausstellte, sind die Kärntner auf diese Gebiet Pioniere. Schon in den 1980er-Jahren wurde in der Nähe des Gösselsdorfer See im Bezirk Völkermarkt der erste Nacktwanderweg Österreichs eröffnet.