Wer die kroatische Küste südlich von Split erforscht, kommt an Omiš nicht vorbei. In dem alten Piratennest mündet der Fluss Cetina gleich nach dem Verlassen einer tiefen Schlucht, die er in die Berge gegraben hat, in die Adria. Und weil das alles noch nicht spektakulär genug ist (mir hätte es ja gereicht), wird die Schlucht jetzt auch noch von einer 70 Meter hohen Umgehungsbrücke überspannt - freistehend zwischen zwei Straßentunneln.

Mein Kollege Marko Petelin schreibt seit Jänner 2023 regelmäßig über das aufsehenerregende Bauwerk, dessen Enden zunächst nicht zusammenzupassen schienen. Das hat ihm viele Kommentare unserer Leserinnen und Leser beschert, unter denen sich offenbar überproportional viele Brückenbauingenieure befinden. Motiviert durch das große Interesse beobachtet Marko das Projekt nach wie vor. Die seit Monaten fertiggestellte Brücke kann, so schreibt er dieser Tage, nicht für den Verkehr freigegeben werden, weil Sicherheitseinrichtungen fehlen. Eine echte unendliche Geschichte? Marko bleibt dran. Und sollte man die Brücke von Omiš jemals überqueren dürfen, wünsche ich ihm, dass er unter den Ersten ist, die das dürfen.

Lignano verbietet das Tragen von Bikinis und Badehosen

Ab Mai gilt in Lignano abseits des Strandes ein neuer Dresscode. Schuld sind viele Beschwerden über zu „Nackte“ in den Vorjahren.

Viele Volltreffer im „Luna Park“

Autor Stefan Maiwald lebt seit vielen Jahren in Grado. Für die Kleine Zeitung schreibt er regelmäßig über den Alltag auf seiner Lieblingsinsel. Diesmal berichtet über u. a. über den Saisonstart der Schiffsverbindung Grado-Triest und über seinen jüngsten Besuch im „Luna Park“ am Spargelfest in Fossalon.

Sehnsuchtsziel Grado macht sich schick

Und noch einmal Neues von Stefan Maiwald. Er hat für uns erkundet, was Urlauber heuer in seiner Heimatstadt Grado erwartet. Mehr Parkplätze sind es nicht, so viel dürfen wir hier schon verraten. Trotzdem rechnet man mit einem neuen Gästerekord.

Spielende Luchse auf Forstweg in Slowenien gefilmt

Einem Mitarbeiter der staatlichen Forstbetriebe Sloweniens gelang eine seltene Videoaufnahme: Während er im Pkw wartet, schlendern ihm drei Luchse entgegen. Ganz ohne Scheu spielen sie neben seinem Auto.

Jesolo rüstet sich für den Ansturm

Am langen Wochenende hoffte man in Jesolo auf viele Gäste, doch die Hälfte der Strände war nicht hergerichtet. Bibione lockt mit gratis zu nutzenden Schirmen und Liegen.

Starkoch Wolfgang Puck geht fremd

Ein Blick auf die andere Seite der Alpen: Oscar-Starkoch Wolfgang Puck ist der Mai-Gastkoch im Restaurant „Ikarus“ im „Hangar-7“ in Salzburg. Mitgebracht hat der gebürtige Kärntner das „Who is Who“ seiner Hollywood-Küche.