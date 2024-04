Manche Gedankengänge sind so absurd, dass sie einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Die EAV im Golf von Triest zum Beispiel. „Wie eine Fata Morgana, so nah und doch so weit“ (entfernt) kreuzt dort die beschlagnahmte Oligarchen-Jacht A vor der Hafenstadt. Sie ist immer da, aber immer an einer anderen Stelle: Das macht die Aussicht immer zum Suchbild. Wie es auf und in der größten und teuersten Segeljacht der Welt aussieht, ist leider ein gut gehütetes Geheimnis. Dafür lässt sich ihre Position von allen, die beim Blick aufs Meer hinaus nicht suchen wollen, über die Webseite VesselFinder wenigstens leicht aufspüren. Schiff ahoi!

Nicht jeder Strafzettel muss bezahlt werden

Was tun, wenn einem als „Souvenir“ aus dem Italienurlaub ein Strafzettel oder Bußgeldbescheid ins Haus flattert? „Genau hinschauen“, rät ein österreichischer Rechtsanwalt. Manchmal seien die Zahlungsaufforderungen „ungerechtfertigt“. Hier verrät der Experte, worauf man achten sollte.

Ein besonders farbenfroher Fleck in Friaul

Der legendäre Viatori-Garten in Gorizia hat wieder geöffnet. Teile sind zwar noch für Sanierungsarbeiten gesperrt, aber das nagelneue Besucherzentrum ist schon fertig. Die Anlage wurde von ihrem Gründer in den 1970er-Jahren, inspiriert von der englischen Gartenkunst des 19. Jahrhunderts, angelegt.

Die Azaleen zählen zu den Hauptdarstellern im Viatori-Garten © KK/Giardino Viatori

Warnung vor Trickdieben in Lignano

Unerfreulich, aber wahr: Im oberitalienischen Badeort Lignano (und wahrscheinlich nicht nur da) gehen wieder Trickdiebe um. Am Wochenende wurde einem Touristen seine 10.000 Euro teure Rolex-Uhr vom Handgelenk gestohlen.

Auf den Spuren der Fürsten von Krk

Die „Route der Frankopanen“ führt zu 20 Burgen, Klöstern und Ruinen in Kroatien. Das Adelsgeschlecht, wegen seiner Herkunft auch Fürsten von Krk genannt, prägte das Land wie kein zweites. Besonders aktiv waren die Frankopanen im ehemaligen Fürstentum Vinodol, heute bekannt als Kvarner Bucht.

Die „Fürsten von Krk“ erbauten auch diese Burg in der Stadt Krk © IMAGO/Xdragoncellox

Friaul-Experten geben kulinarische Insider-Tipps

Sie kennen weit mehr als 111 Genuss-Adressen in Friaul-Julisch Venetien: Die in der Region lebenden österreichischen Journalisten Gisela Hopfmüller und Franz Hlavac haben schon sieben Bücher über ihre zweite Heimat geschrieben und verraten im Interview, wo es ihnen besonders schmeckt.

Gelateria von „Gambero Rosso“ ausgezeichnet

Seine Vorliebe für regionale Produkte und coole Geschmackserlebnisse hat Roberto Comelli jetzt eine Erwähnung im renommierten italienischen Restaurantführer „Gambero Rosso“ eingebracht. Comelli betreibt in Gradisca d’Isonzo im östlichen Friaul die Gelateria Fiore di Latte, in der auch pikante Eiskreationen wie Peperonata oder Tzatziki in der Vitrine landen.

Gratis den schönsten Venedig-Ausblick genießen

Die 29 Testtage, an denen Touristen in Venedig ein Tagesticket um fünf Euro lösen müssen, stehen fest. Abseits dieser Termine bleibt der Besuch der Lagunenstadt heuer gratis. Dazu passt dieser Gratis-Tipp: Den schönsten Blick auf Canale Grande & Co. hat man ganz kostenlos vom Dach des Palazzo Fondaco dei Tedeschi, der eine (ebenfalls sehenswerte) Edelboutique beherbergt.