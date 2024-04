Viele nutzten das sommerliche Wetter am vergangenen Wochenende für einen ersten „Abstecher“ zum Meer in diesem Jahr. Für einen 62-jährigen Touristen war es allerdings ein teurer Ausflug nach Lignano. Ihm wurde nämlich eine Rolex-Uhr im Wert von 10.000 Euro direkt vom Handgelenk gestohlen. Das berichtet der „Messagero Veneto“. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 10 Uhr in der Via Latisana. Die Diebe wandten den sogenannten „Umarmungstrick“ an.

Der 62-Jährige wurde von einer Frau angesprochen. Sie soll sich bei ihm zunächst entschuldigt und dann den ahnungslosen Mann umarmt haben. Im Anschluss verschwand sie wieder. Bereits kurze Zeit später bemerkte der Tourist, dass die Rolex an seinem Handgelenk fehlte. Von der Trickdiebin fehlte aber bereits jede Spur. Der Mann meldete den Vorfall der Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen.

Spiegeltrick-Bande

Jedes Jahr wird in den Badeorten an der Oberen Adria auch vor den sogenannten Spiegeltrick-Betrügern gewarnt. Heuer gab es bereits Vorfälle. Die Bande hat vor allem österreichische und deutsche Urlauber im Visier.