Auweia, das war nix: Ostern ist in Grado sauber in Wasser gefallen. Besonders der Ostermontag war heftig verregnet, und das ist besonders bedauerlich, denn an jenem Tag veranstalten die Italiener traditionell die grigliata di pasquetta, ein Barbecue unter Freunden – während die familiären Verpflichtungen am Ostersonntag abgegessen und weggetrunken werden. Diese Barbecues sind so eine Art inoffizieller Auftakt in die Saison. Also müssen wir halt nächstes Wochenende feiern.