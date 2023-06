Am Strand geht es rund – nicht nur mit dem neuen Sissi-Strand und seinen schicken Zelten. Auch sonst wird ordentlich aufgerüstet: Die Rettungsschwimmer haben jetzt einen Jetski zur Verfügung, und man hofft beinahe, dass einmal jemand in Not gerät (in Grados flachem Wasser eher selten), um spektakulär herausgefischt zu werden. Außerdem sind die Bojen für eine Anti-Algen- und Anti-Quallen-Barriere verankert worden, und die Netze werden seit Dienstag angebracht. Ich bin sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Oder ob gilt, was wir aus den Jurassic-Park-Filmen wissen: "Die Natur findet immer einen Weg."

Die Anti-Algen- und Anti-Quallen-Barriere wird "ausgerollt" © Maiwald

Was für ein Unwetter, das am letzten Mittwoch über uns hereinbrach! Um 20 Uhr am Abend ging es los, gegen jegliche Vorhersage: Zwei Stunden regnete es so heftig, dass auf den Straßen knöcheltief das Wasser stand. Es blitzte und donnerte, ausgerechnet zur Essenszeit – eine Katastrophe für die Restaurants in der Altstadt, die viele Plätze draußen haben, aber kaum etwas innen. Einige Restaurants halten in solchen Situationen extra ein paar Tische innen frei, aber wenn die Wetter-App bis eine Stunde vorher nichts von einem Gewitter wissen wollten, ist man als Gastronom natürlich Optimist und nimmt jede Reservierung an.

Trotzdem ein Tipp

Ich werde sehr oft nach "Geheimtipps" gefragt, aber um das einmal deutlich zu machen: Auf einer 8000-Einwohner-Insel, die von Ostern bis Oktober im touristischen Geschäft ist, gibt es keine echten Geheimtipps. Es gibt keine Trattoria, tief in einer Sackgasse in der Altstadt versteckt, deren Eingang man nicht sieht, die kein Telefon und keinen Internetauftritt hat und nur von Flüsterpropaganda lebt. Es gibt keinen geheimen Klub, in dem sich jede Woche die Haubenköche der Region zum gemeinsamen Kochen für ihre Freunde treffen und Gäste nur akzeptieren, wenn sie an der Tür die Parole nennen.

Zum Schluss ein Tipp von Roby Camuffo, Grados kreativstem Koch, der seit Neuestem im Strandclub Tivoli kocht: Die Nudeln gehören zur Sauce, nicht umgekehrt. Tipp für Profis: Nehmt die Nudeln drei bis vier Minuten vor Ende der Garzeit aus dem Wasser und lasst sie im Sugo zu Ende kochen.