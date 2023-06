Es geht zum Glück technisch nicht, aber "live" aus Šibenik könnte ich Ihnen etwas vorsingen: Es grünt so grün, wenn Kroatiens Blüten blühen. Unterwegs zu einem Tagesausflug nach Split, am kleinen Kiesstrand in einer Bucht bei Skradin oder zwischen tosenden Wasserfällen im Nationalpark Krka: Überall sticht mir sattes Grün ins Auge. Die Flora der zu dieser Jahreszeit sonst bereits trockenen, wuchtig karstigen Landschaft Dalmatiens scheint heuer förmlich zu explodieren. Mein Vermieter Joško hat sich mehrmals bei mir entschuldigt: "So viel Regen hatten wir noch nie, es tut mir leid, dass du kein schönes Wetter hast." Mir tut das nicht leid. Die Temperaturen sind angenehm und die Schauer am Nachmittag meist kurz. Zum Glas Rosé beim Sonnenuntergang singt die zum Glück für meine Begleitung nur innere Stimme wieder: Es grünt so grün, wenn Kroatiens Blüten blühen.

Stundenlange Staus nerven Urlauber

Ist es Ihnen in letzter Zeit auch schon passiert? Ob aus Kärnten oder der Steiermark, der Weg nach Ljubljana oder daran vorbei ist derzeit ein langer. Um und in die slowenische Hauptstadt bilden sich seit Wochen kilometerlange, zeitfressende Staus mit Wartezeiten von bis zu zwei Stunden.

Banden haben Urlauber-Autos im Visier

Jetzt, da der Reiseverkehr wieder in Richtung Italien rollt, nutzen Täter die Gunst der Stunde. Die Polizei meldet vermehrt Einbrüche.

Wo Grado neidisch nach Lignano blickt

Exklusiv vorab: Was Autor Stefan Maiwald aus dem oberitalienischen Badeort Grado, wo er mit seiner Familie lebt, zu berichten hat. Diesmal geht er der Frage nach, ob Grado zu klein für große Partys ist.

Besucherlimit für italienische Strände

Der Sommer 2023 verspricht neue Tourismusrekorde in Italien. Der Ansturm ist für einige Plätze kaum noch zu stemmen, sie gehen förmlich über.

Rockige Stimmen vor großer Kulisse

An der Soča, in der Arena von Pula, auf der Piazza Unitá und am Ufer der Laghi di Fusine: Der Konzertsommer im Alpe-Adria-Raum lockt mit großen Künstlern auf atemberaubenden Bühnen.

Italiens schönste Radwege

Wer genug vom Baden im Meer und kulinarischen Genüssen hat, kann in Italien auch wunderbar in die Pedale treten. Die besten Radwege des Landes wurden jetzt ausgezeichnet.

Die Ruine von Schloss Matzenau in Slowenien in frei zugänglich © Styria/Weichselbraun

Ein Schloss im Dornröschenschlaf

Schloss Matzenau in Slowenien ist eine Ruine mit einer bewegten Geschichte. Inmitten eines verwilderten Parks träumt das Herrenhaus von besseren Zeiten.

Triest fliegt auf die Sachertorte

Die Eröffnung des Café Sacher in der norditalienischen Hafenstadt Triest war ein voller Erfolg. Neo-Gastwirt Dizzi Alfons und Bürgermeister Roberto Dipiazza jubeln.

