Traumwetter und Hochwasser, Lockdown und Strandspaziergänge: Grado bietet in diesen Wochen, um mit Meteorologen zu sprechen, ein uneinheitliches Bild. Um mit normalen Leuten zu sprechen: Es ist ein totales Chaos. Die Temperaturen sind nach wie vor hoch, das Laub leuchtet aufs Schönste, doch immer wieder kommt es zu Hochwasser, begünstigt von einem heftigen Scirocco, jenem Südwind, der das Meer gegen den Strand wirft. Wie verrückt das Wetter spielt, wurde an diesem Sonntag deutlich: Orkan in der Nacht, Hochwasser, das gegen 4 Uhr über die Ufer trat, Straßensperren – doch die Gradeser wachten bei strahlendem Sonnenschein und Windstille zu einem malerischen Herbstmorgen auf. Und so mancher wunderte sich über angespültes Seegras vor der Haustür.