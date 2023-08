Grado ist eine Insel der Seligen. Abgesehen vom Vandalismus betrunkener Jugendlicher (neues Spiel: mit Ketten am Hinterrad abgeschlossene Fahrräder so lange "radeln" – mehr als ein paar Meter geht es nicht –, bis sich die Kette hoffnungslos in den sich verbiegenden Speichen verfängt) machen professionelle Diebesbanden um die Insel einen großen Bogen. Das hat mit der Geografie zu tun: Profis brauchen Fluchtwege, und zwar möglichst viele. Und da hat Grado mit seinen zwei Ausfallstraßen einfach zu wenig zu bieten. Gut so.