Es sind faszinierende Bilder, die vor wenigen Tagen auf der Website von „Trieste Cafe“ zu sehen waren. Im Golf von Triest hatte das Meer plötzlich zwei „Farben“. „Welch eine Überraschung“, schrieb die Online-Plattform. Nicht nur Touristen, auch Einheimische waren fasziniert von dem Spektakel. Doch was steckt eigentlich dahinter?

„Dieses Phänomen ist auf die gegenläufige Strömung des Süßwassers der Flüsse Isonzo und Timavo zurückzuführen, das mit Schlamm, Sand und Geröll beladen in das Salzwasser des Meeres im Golf von Triest mündet“, erklärt Saul Ciriaco von der Organisation „WWF Area Marina Protetta di Miramare“. Aufgrund von Strömungen, Salzgehalt und Temperatur dauert es eine Weile, bis sich die beiden „Farben“ schließlich wieder vermischen. Gerade nach längeren Regenperioden komme es immer wieder vor, dass diese besondere Färbung des Meeres zu beobachten sei.

Die türkisfarbene Gailitz mündete damals in die eher bräunliche Gail © Christian Reiner

Ein ähnliches Farbenspiel wurde auch schon in Kärnten beobachtet - und zwar an der Mündung der Gailitz in die Gail bei Arnoldstein. Dem Klagenfurter Fotografen Christian Reiner sind damals die atemberaubenden Aufnahmen gelungen.