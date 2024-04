Mit den wärmeren Tagen ist der erste Hundestrand in Friaul-Julisch Venetien in die neue Saison gestartet. Es ist der „Pippo“-Strand, der in der Marina Julia in Monfalcone direkt vor dem Campingplatz „Family Camping Village“ liegt. Diese im Jahr 2019 als erste in der Region eröffnete Hundebadezone mit Infrastruktur gehört zu einer Kette von Hundebadestränden, die von Franca Piacenza und ihren beiden Söhnen Iuri und Fabio Borghese betrieben wird.

„Wir wollen mit unserem Konzept dafür sorgen, dass weniger Hunde unbedacht zurückgelassen werden, weil Hundehalter auf Urlaub fahren oder einen Tag am Strand verbringen wollen“, sagt Franca Piacenza. Sie hat selbst drei Hunde und stand vor einigen Jahren auch immer wieder vor dem Problem, während der meist von Mai bis September geltenden Badesaison mit den Hunden nicht an einen schönen gepflegten Strand mit Infrastruktur zu dürfen. Die Tafeln mit dem Betretungsverbot für Haus- bzw. Nutztiere, die mit hygienischen Gründen erklärt werden, stehen an den Eingängen zu den Stränden. Der zweite Hundestrand der Kette in Friaul-Julisch Venetien, der „Duke“ in Lignano, geht am 11. Mai in die Saison.

Zur gleichen Zeit wird der „Pluto“-Strand in Bibione in der Region Veneto wieder geöffnet. Es war das zweite Strandprojekt von Franca Piacenza. Ihren ersten Hundestrand rief sie im Jahr 2008 in ihrer Heimatregion Ligurien ins Leben. Das war damals der zweite in der gesamten Region, denn Hundestrände waren noch Neuland. Ihr Sohn Fabio eröffnet heuer im Mai einen zweiten Hunde-Badestrand der Kette in Ligurien.

Mit Bar und Spiel-Arena

Die Leistungen und die heuer „wegen der höheren Lohnnebenkosten“ um rund einen Euro gestiegenen Preise hat Franca Piacenza auf ihrer Internetseite www.laspiaggiadipluto.com bereits veröffentlicht. Von der Kategorie mit Eintritt mit Sonnenschirme und Liegen über ein Iglu bis hin zum eingezäunten Platz zusätzlich, einer Spiel-Arena für alle und einer Bar gibt es alles, was, das Herz von Hund und Halter begehrt. „Vor allem der Strand in Bibione ist fest in deutschsprachiger Hand. Etwa 80 Prozent der Gäste sprechen Deutsch“, sagt Franca Piacenza. Auf Facebook gibt es sogar eine eigene Fangruppenseite Deutschland/Österreich.

Mittlerweile haben auch andere beliebte Badeorte an der Oberen Adria Hundestrände. Allein in Lignano gibt es – neben freien Strandzugängen ohne Infrastruktur – den „Bau Beach“, den „Doggy Beach“ mit Schirmen, Liegen und Kabinen sowie den „Sunny Pet“ Strand, der auch umzäunte Plätze anbietet.