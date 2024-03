Ein schweres Unwetter im Herbst hat in Friaul-Julisch Venetien viele Baustellen aufgerissen. Von Lignano im Westen bis nach Muggia im Osten entstanden große Sachschäden. Der Sturm entwurzelte Bäume, die ins Meer gespült wurden und von der Brandung wieder an die Strände und auf die Küstenstraßen zurückgeschleudert wurden. In den vergangenen Monaten hat die Region viele Millionen Euro investiert, um die Strände für den Beginn der heurigen Badesaison gästetauglich zu machen. Doch nicht überall wird das auch gelingen.