Ostern ist im Alpe-Adria-Raum ein wichtiges Fest. Dabei unterschieden sich die Bräuche in Österreich, Italien, Slowenien und Kroatien mehr in Details als im großen Ganzen.

Ob in der kulturellen Großstadt Venedig, in den Bergdörfern Karniens oder auf den dalmatinischen Inseln: Karfreitagsprozessionen und Gottesdienste sind elementarer Bestandteil von Kultur und Tradition. Besonders eindrucksvoll ist der Kreuzweg in Sauris, bei dem das Kreuz mit den Symbolen der Passion mitgeführt wird. Berühmtheit erlangt haben auch die Passionsspiele von Erto, einem kleinen Dorf in den Bergen von Friaul. Schon seit vielen Jahrzehnten organisiert ein örtlicher Verein den nachgestellten Kreuzweg Christi.

Auch in Kroatien gehören Prozessionen zur Karwoche. Die bekannteste ist jene auf der Insel Hvar, die seit mehr als 500 Jahren abgehalten wird und als immaterielles Kulturerbe bei der Unesco gelistet ist. In der Gründonnerstagsnacht pilgern als Büßer verkleidete Insulaner acht Stunden lang von Kirche zu Kirche. Eine weitere dalmatinische Tradition ist jene der Žudije, der Wächter des Grabes Christi. Sie beginnen ihren Dienst am Gründonnerstag und wechseln sich ab, bis um Mitternacht die Glocken zu Beginn der Ostermesse erklingen. Erschrocken von der Wiederauferstehung Christi fallen sie vom Blitz getroffen zu Boden.

Untrennbar mit dem Osterfest verbunden ist das Ei, das je nach Region mit Akribie gefärbt und dekoriert wird. Besonderer Aufwand wird dabei in Slowenien betrieben. In Idrija werden sie mit Spitze verziert, in Vrhinka mit winzigen Löchern aufwändige Muster in die Schalen gestochen und in Bela Karjina mithilfe von geschmolzenem Bienenwachs Ornamente auf die Eier gezeichnet. Auch in Kroatien kennt man die Technik. Gefärbt werden die „Pisance“ dann ganz auf traditionell mit Naturprodukten wie Zwiebelschalen, Spinat, roten Rüben und Kurkurma.

Neben dem klassischen „Eierpecken“, das überall im Alpe-Adria-Raum einen fixen Platz hat, gibt es noch diverse andere Wettkämpfe rund ums Ei. In Slowenien etwa wird mit Münzen und krummen Stöcken nach den Eiern geworfen. Im italienischen Cividale wird bis heute „Il Truc“ auf einer eigens gebauten Sandbahn gespielt. Die Teilnehmer lassen das Ei über die Rampe rollen und versuchen, die Eier der anderen Spieler zu berühren. Der Besitzer des Eis, das getroffen wird, muss zehn Cent zahlen. Damit aus dem Spaß kein Ernst wird, wacht ein Schiedsrichter über das Geschehen.

Ostern ist immer auch ein Fest des Frühlings und so wäscht man sich am Palmsonntag in Dalmatien das Gesicht mit dem Wasser aus einer großen Schüssel, in der frisch gepflückte Frühlingsblumen, allen voran Veilchen, schwimmen.

Pflanzen spielen generell eine große Rolle in der Karwoche. Die traditionellen österreichischen Palmbuschen finden ihre Äquivalente bei den südlichen Nachbarn. Auffällig bunt sind jene in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Hier werden die „Butare“ aus bunten Holzspänen und verschiedenen Pflanzen gebunden. Eine Besonderheit sind auch die „Prajklji“ aus Rateče, an deren immergrüne Zweige Brezeln gehängt werden.

In den italienischen Ortschaften Ugovizza, Valbruna und Malborghetto ist es am Palmsonntag üblich, seinen Praitl segnen zu lassen. Dabei handelt es sich um Bäumchen, die aus verschiedenen Zweigen wie Wacholder, Lorbeer und Olive gebunden und mit Obst wie Mandarinen und Äpfel verziert werden. In Camporosso wird in der Baumkrone gar eine Kartoffel versteckt, die nach dem erhaltenen Segen als Erste auf dem Feld gepflanzt wird. In Kroatien werden die Bündel meist aus Rosmarin- und Olivenzweigen gebunden und niemals weggeworfen, sondern in der Erde vergraben oder verbrannt.

Essen spielt zu Ostern überall eine große Rolle. Während sich bei uns gefühlt alles um den Schinken dreht, mag man es im Süden süß. In Oberitalien isst man Pinza, ein Germteiggebäck, das eigentlich aus Slowenien stammt und auch dort auf keiner Festtafel fehlen darf. Die Italiener verzichten zudem nur selten auf ihre „Colomba“ (Friedenstaube) aus Sandkuchenteig mit viel Zucker und den Presnitz, eine mit Früchten, Schokolade, Nüssen gefüllte Germteigrolle.

In Slowenien gibt es dagegen rund 80 Zubereitungsarten der eng mit dem Kärntner Reindling verwandten „Potica“. Sie wird aus dünn ausgerolltem Germteig zubereitet, der mit einer Mohn- oder Walnussfülle bestrichen und mit vielen Windungen eingerollt wird. In der Region Goriška serviert man süße Osterbrote in Form von Zöpfen, Nestern und Tieren.

In Kroatien kommt zudem, wie auch in Friaul-Julisch Venetien oft üblich, Lamm auf die Festtagstafel. In allen Ländern werden die Speisen vor dem Essen in Körbe gepackt und gesegnet.

Mit einer besonders schönen Tradition wird in Italien das Fest der Auferstehung abgeschlossen. Am Ostermontag begeht man hier „Pasquetta“, das „kleine Ostern“. Auf dem Programm steht ein Ausflug mit Freunden und einem Picknick, um stilecht in den Frühling zu starten.