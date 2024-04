Auf eine Länge von eineinhalb Kilometern wird sich an diesem Wochenende der Himmel über dem Strand von Jesolo wieder in ein buntes Drachen-Meer verwandeln. Von Freitag bis Sonntag findet bereits zum dritten Mal das „Jesolo Beach & Kite Festival“ statt. Teilnehmer aus mehr als zehn Nationen werden vertreten sein - darunter Kolumbien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Amerika. Den größten Anteil machen aber Teilnehmer aus Italien aus. Laut den Veranstaltern werden rund 200 Profis erwartet, darunter einige der berühmtesten Drachenflieger der Welt. Zu ihnen gesellen sich weitere Flugbegeisterte, sodass man mit etwa 300 Teilnehmern rechnet. Ihre Bühne ist der Himmel über dem Strand von Jesolo. Am Samstag ist dann ab 21 Uhr sogar ein Nachtflug geplant.

Zu den großen Neuigkeiten in diesem Jahr gehört der Flug des „Aerial Octopus“, eines der größten krakenförmigen Drachen der Welt. Er ist stolze 65 Meter lang. Aber auch historische Drachen werden zu sehen sein. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung von Filippo Gallina von „Filovola“ und seinem Partner Angelo Cattaneo.