Das Osterwochenende in Friaul-Julisch Venetien war größtenteils verregnet. Einzig am Samstag war das Wetter recht freundlich und an diesem Tag öffnete der Triester Leuchtturm wieder für die Öffentlichkeit. „Das Bauwerk wurde von Touristen aus vielen verschiedenen Ländern gestürmt“, berichtet die italienische Tageszeitung „Il Piccolo“.