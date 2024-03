Mittwochnacht wurde Italien erschüttert, auch in Kärnten und Osttirol wackelten Wände. 13 Kilometer südwestlich des norditalienischen Tolmezzo lag in Villa Santina das Epizentrum eines Bebens mit der Stärke 4,8. Bereits am Sonntag bebte es in Kroatien und Slowenien. Seismologen melden ein Beben der Magnitude 3,8 auf der Richterskala in der kroatischen Gemeinde Fužine. Das bisher letzte einer Serie in Kroatien. Auch Kärnten erzitterte heuer mehrmals spürbar. Im Raum Ferlach kam es im Januar und Februar zu einer Bebenserie.