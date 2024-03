Viele Kärntnerinnen und Kärntner waren Mittwochabend bereits im Bett, als sie einen „heftigen Ruck“ spürten. Um 22.19 Uhr bebte die Erde, das Epizentrum lag rund 13 Kilometer südwestlich des norditalienischen Tolmezzo. GeoSphere Austria schreibt von einer Stärke von 4,8. Das Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer (EMSC) berichtet hingegen, dass es sich um ein Erdbeben der Stärke 5,0 nach Richter gehandelt haben soll.

Kärntner berichten vom Erdbeben

Auf der Homepage von EMSC berichtet ein Betroffener aus dem nahen Kötschach-Mauthen: „Ich habe noch nie so ein starkes (Erdbeben) in Kärnten gespürt“. Ein Lesachtaler, rund 37 Kilometer nördlich des Epizentrums, schreibt gar von einem „derben Schlag“. Auch in Villach wurde der Erdstoß von einigen Menschen wahrgenommen.