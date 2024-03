Ein leichtes Erdbeben der Magnitude 2,1 hat sich am Freitagabend um 19.32 Uhr in der Obersteiermark ereignet. Das Epizentrum des Bebens befand sich sechs Kilometer westlich von Leoben. Rund um den Ausgangspunkt wurden die Erderschütterungen laut Geosphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst) in Form eines schwachen Grollens des Untergrundes wahrgenommen.