Der Österreichische Erdbebendienst der Geosphere Austria hat am Samstag, 24. Februar, um 12.33 Uhr ein leichtes Erdbeben in Unzmarkt (Bezirk Murtal) registriert. Dieses hatte eine Magnitude von 2,6. Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke nicht zu erwarten, heißt es. Das Beben wurde in Unzmarkt deutlich verspürt, aus weiter entfernten Ortschaften wurden laut Geosphere bisher keine Wahrnehmungen gemeldet.

Erst am vergangenen Sonntag wurde ebenfalls in der Nähe von Unzmarkt ein leichter Erdstoß mit der gleichen Magnitude aufgezeichnet. Der Erdbebendienst bittet die Bevölkerung um Rückmeldung über die Auswirkungen über das Web-Formular, die App QuakeWatch Austria oder mittels Post an die Geosphere Austria.