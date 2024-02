Wie die GeoSphere Austria, der Österreichische Erdbebendienst meldet, gab es am Freitag zwei Erdbeben in Kärnten: Um 11.11 Uhr und um 11.21 Uhr bebte etwa neun Kilometer südlich von Ferlach, im Bereich der Karawanken zweimal die Erde. Die Erdbeben hatten eine Magnitude von 3,0 beziehungsweise 2,6.

„Die Erschütterungen konnten bis in den Raum Klagenfurt wahrgenommen werden. In der Nähe des Epizentrums (z.B: Ferlach) wurden sie von vielen Personen deutlich verspürt und einige Personen reagierten beunruhigt. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten“, sagt Seismologe Helmut Hausmann.



Der Erdbebendienst ersucht die Bevölkerung um Rückmeldung betreffend die Auswirkungen des Erdbebens über die Homepage der GeoSphere Austria.