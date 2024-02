Der Österreichische Erdbebendienst der Geosphere Austria hat am Sonntag um 23.16 Uhr einen leichten Erdstoß im oberen Murtal bei Unzmarkt (Bezirk Murtal) registriert. Dieser hatte eine Magnitude von 2,6. Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke nicht zu erwarten, wurde am Montag mitgeteilt. Das Epizentrum lag rund vier Kilometer südöstlich von Unzmarkt. Das Beben wurde laut Geosphere von vielen Personen deutlich wahrgenommen.

Der Erdbebendienst ersucht die Bevölkerung um Rückmeldung über die Auswirkungen über das Web-Formular, die App QuakeWatch Austria oder mittels Post an die Geosphere Austria. (Österreichischer Erdbebendienst, GeoSphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, Hohe Warte 38, 1190 Wien).