Nordöstlich des Semmering, nahe der Grenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark, hat sich um drei Uhr früh in der Nacht auf Donnerstag ein Erdbeben der Stärke 4,5 ereignet (in einer ersten Meldung war von 4,4 die Rede). In seinem Epizentrum war das Beben laut GeoSphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst) stark spürbar, innerhalb der ersten acht Stunden gingen knapp 3000 Meldungen aus der Bevölkerung beim Erdbebendienst ein. Die Erschütterungen waren dabei bis tief in das Mürztal spürbar.