Ein leichtes Erdbeben hat am Donnerstagnachmittag den Raum Judenburg in der Obersteiermark erschüttert. Das Beben mit einer Magnitude von 2,3 konnte von einigen Personen im Gebiet des Epizentrums, das fünf Kilometer westlich von Judenburg lag, schwach bis deutlich wahrgenommen werden. Auch ein Grollen des Untergrundes war zu hören, hieß es in der Mitteilung der Geosphere Austria. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt, allerdings sind bei dieser Stärke kaum welche zu erwarten gewesen.