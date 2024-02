Für Daniel Mannheim aus Leibnitz scheint es zuerst noch ein ganz normaler Abend zu sein, an diesem 1. Februar. Er hat es sich in seinem Bett gemütlich gemacht, gönnt sich ein wenig Ruhe. Gegen 17.30 Uhr ist es mit der Normalität jedoch vorbei: Mannheim hört einen „Rumpler“, nimmt plötzlich sogar so etwas wie eine Druckwelle wahr. „Ich habe mir wirklich kurz gedacht, das Haus bricht zusammen. Vom Gefühl her war es, als wäre in der Wohnung unter mir etwas explodiert“, schildert er. Verwundert verlässt er die Wohnung, sieht sich nach möglichen Gefahrenquellen um.