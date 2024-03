Alex, einer der bekanntesten Bewohner im Tierpark von Lignano, ist „über die Regenbogenbrücke gegangen“, wie die italienische Tageszeitung „Il Gazzettino“ berichtet. Die Fangemeinde trauert auf der Facebook-Seite des Zoos „Parco Zoo Punta Verde“. „Eine aggressive Krebserkrankung hat ihn in seinem 17. Lebensjahr sterben lassen“, sagen die Zoobetreiber. Die Mitarbeiter hätten wochenlang versucht, das Leben des Löwen mit Medikamenten zu verlängern. Es habe auch den Eindruck erweckt, als würde er den Krebs besiegen können. Doch leider war die Therapie nicht erfolgreich.

„Es gibt Tiere, die einem besonders ans Herz wachsen, mehr als andere. Und Alex war so ein Lebewesen. Ein starker Charakter, der aber auch immer ein Ohr für das hatte, was ihm sein Betreuer Marco mitzuteilen hatte. Es war eine respektvolle Beziehung“, so die Zooverwaltung. Am Sonntag erlag das Tier seiner Erkrankung. Man werde den Löwen vermissen.