In Kroatien gilt seit Mai 2023 eine geänderte Ladenschluss-Regelung, die ihre Wirkung vor allem an gesetzlichen Feiertagen zeigt – und so manche Urlauberin und so manchen Urlauber dann auf dem falschen Fuß erwischt. Denn Geschäfte, Bäckereien oder Märkte dürfen an nur noch 16 Sonn- und Feiertagen im Jahr offenhalten – zuvor war das ganzjährig möglich.

Da die Ferienorte an der Adria ihr Kontingent für die Sommermonate nutzen, ist diese Regelung in Tourismusorten bis dato kaum ins Gewicht gefallen. Doch an gesetzlichen Feiertagen wie jetzt dem Ostersonntag und Ostermontag gibt es diese Möglichkeit nicht. Nur Geschäfte in Flughäfen, an Busbahnhöfen sowie Tankstellen dürfen öffnen, Bäckereien und alle weiteren Geschäfte bleiben geschlossen.