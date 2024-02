Im Dezember vergangenen Jahres hat die kroatische Autobahngesellschaft Hrvatske autoceste (HAC) angekündigt, dass auf mehr als 1000 Kilometer Autobahnen in dem beliebten Urlaubsland das digitale Mautsystem des italienischen Unternehmens Telepass zum Einsatz kommen soll. Die Umstellung sollte nach ersten Angaben von HAC Ende 2024 erfolgen, nun ist sie laut dem deutschen ADAC erst für 2025 geplant.

Was bisher bekannt ist

Derzeit wird die Maut in Kroatien an Mautstellen mit Bargeld, Bankkarten oder mit der elektronischen ENC-Box entrichtet. Nach der Inbetriebnahme des neuen Systems sollen die Mautstationen wegfallen. Fahrerinnen und Fahrer von Pkw sollen im neuen System die Wahl zwischen der Mautbox oder der E-Vignette haben. Die E-Vignette soll laut ADAC unter anderem online erhältlich sein, während die im Fahrzeug installierte Mautbox vorab erworben werden muss. Keine konkreten Informationen liegen laut ADAC bislang zu der Frage vor, ob die bislang streckenabhängige Autobahnmaut im Zuge der geplanten E-Vignette auf eine pauschale Nutzungsgebühr umgestellt wird. Lkw sollen auf jeden Fall eine Mautbox benötigen, diese dürfte ähnlich wie beispielsweise die österreichische Go-Box funktionieren.

Das neue System wird laut HAC einen reibungslosen Verkehrsfluss gewährleisten. Vor allem im Sommer haben sich in dem Adrialand bisher lange Staus an den Mautstellen gebildet. Die Mautstationen haben eine Kapazität von 300 Fahrzeugen pro Stunde, mit elektronischer Maut werden die Kapazitäten auf 3000 Fahrzeuge pro Stunde gesteigert, hieß es.

Telepass-Einführung auch in Slowenien geplant

Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, die ein Telepass-SAT-Gerät an Bord haben, können dann auf Autobahnen in 15 europäischen Ländern (Italien, Österreich, Frankreich, Belgien, Spanien, Portugal, Polen, Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Ungarn, der Schweiz, Bulgarien und Kroatien) fahren, ohne an Mautstellen anzuhalten, und die Mautgebühren mit einer einzigen Rechnung bezahlen. In Österreich betreibt Telepass seit Jahren über die Go-Box das Lkw-Mautsystem. Demnächst sollte das Telepass-System auch in Slowenien starten.

Telepass ist der Betreiber mit der größten geografischen Abdeckung für den elektronischen Mautdienst für schwere Nutzfahrzeuge in Europa. Der Dienst deckt rund 180.000 Kilometer Straßen und Autobahnen ab, teilte der Konzern mit. Mit zehn Millionen Mautboxen liegt der Marktanteil von Telepass in Europa bei 35 Prozent.