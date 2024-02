Zwischen der kroatischen Küstenstadt Dubrovnik und dem montenegrinischen Badeort Budva soll es in diesem Sommer eine Fährverbindung für Touristen geben, berichtet die montenegrinische Tageszeitung Vijesti. Geplant ist ein saisonaler Service, in den Monaten Mai bis Oktober, betrieben von der kroatischen Reederei „Kompas“. Nach ersten Informationen sollen nur Passagiere und deren Gepäck an Bord der Katamarane gehen, aber keine Fahrzeuge.

Zwei große Fragezeichen stehen allerdings noch im Raum: Nach Angaben des montenegrinischen Ministeriums für Verkehr und maritime Angelegenheiten (MSP) ist ein Start im Mai zumindest in diesem Jahr noch fraglich – einen genauen Fahrplan gibt es also noch nicht. Zudem sind die Ticketpreise noch nicht veröffentlicht worden: „Wir begrüßen, dass die Reederei auch versuchen wird, den Preis so attraktiv zu gestalten, dass eine ausreichende Zahl an Passagieren, also die Rentabilität der Linie selbst, gewährleistet wird“, betonte das MSP.