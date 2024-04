Urlaubserinnerungen sind etwas Schönes - aber nicht in Form eines Strafzettels. Oft werden Strafen aus Italien erst nach langer Verzögerung an Urlauber zugestellt. Der Klagenfurter Rechtsanwalt Stefan Kathollnig ist Partner in der Kanzlei „Maggi Kathollnig RechtsanwaltsGmbH – Studio Legale“ in Klagenfurt. Gemeinsam mit seiner Kollegin Enrica Maggi hat er sich auf Rechtsfälle mit Italien-Bezug spezialisiert. Eine Frage, die er immer wieder gestellt bekommt, lautet: Muss ich die Strafe wegen Falschparkens in Grado oder anderen Badeorten bezahlen, die mir per Post zugeschickt wird?