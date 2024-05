Trotz des langen Wochenendes stehen in Jesolo aktuell nur die Hälfte der Strände für Touristen bereit. Das schlechte Wetter und Unklarheiten über die Strandverpachtungen sorgten laut der italienischen Tageszeitung „Il Gazzettino“ für den schleppenden Saisonstart.

Obwohl man sich in Jesolo dieser Tage zum erhofften Ansturm der Touristen schon fix und fertig präsentieren wollte, deute jetzt eher alles daraufhin, dass es dann erst zum 9. Mai so weit sein werde, dass alle Strände präpariert seien. Das mit Christi Himmelfahrt verbundene lange Wochenende gilt in den italienischen Regionen Veneto und Friaul-Julisch Venetien als ein wichtiges auf dem Sektor der deutschsprachigen Feriengäste.

Bibione ist anders

Der Ferienort Bibione hat sich zum Beispiel schon für diese Woche etwas einfallen lassen, um sich für Gäste attraktiv zu präsentieren: Liegen und Schirme dürfen an den Stränden kostenlos benutzt werden.