Lignano ist für aufsehenerregende Szenen bekannt, diesmal geht es jedoch nicht um schöne Strandbilder. Am Montag gegen 12.45 Uhr ist nämlich in einem der Lieblingsurlaubsorte der Kärntnerinnen und Kärntner ein Brand in einem Restaurant neben einem Hotel ausgebrochen. Es handelt sich dabei um das Hotel Marina Uno, wobei insbesondere die Rückseite des Gebäudes betroffen war. Eine hohe schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Polizei richtete Sicherheitsbereich ein

Laut Angaben von Nordest24.it befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes rund zehn Personen in dem Restaurant, um Wartungsarbeiten im Hinblick auf die bevorstehende Eröffnung durchzuführen. Als diese feststellten, dass das Dach brannte, verließen sie das Gebäude. Während die Feuerwehr versuchte, den Brand zu löschen, kümmerte sich die örtliche Polizei um den Verkehr und die Sicherheit in der Umgebung – es galt zu verhindern, dass Schaulustige in die Nähe des Feuers kommen. Es wurde hierfür sogar ein Sicherheitsbereich eingerichtet.

Derzeit soll es, so nordest24.it, zwei Verletzte geben – die beiden Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus von Latisana gebracht. Sowohl das Restaurant als auch das Hotel wurden geschlossen.