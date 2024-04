Ein unbeschwerter Tag am Meer, danach eine Portion dampfender Spaghetti, dazu ein Weißwein, so gut gekühlt, dass das Kondenswasser vom Glas tropft; spät am Abend eine passeggiata durch die Altstadt. Grado bleibt Grado, eine Diva mit etwas knittrigem Ballkleid. Aber dafür mit Charme im Überfluss.