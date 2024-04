Obwohl es nach dem „falschen Sommer“ bis zur April-Mitte einen Kälte-Einbruch gab, scharren die heimischen Schwimmbäder schon in den Startlöchern. Am 25. April startet das Freizeitareal „Laquamünd“ in die diesjährige Sommersaison. „Am 3. Mai laden wir ab 16 Uhr zur offiziellen Sommereröffnung mit Musik“, sagt der Ettendorfer Oliver Götsch, der die rund 10.000 Quadratmeter große Anlage 2022 als Pächter übernommen hat. Die Eintrittspreise sind die selben, wie im Vorjahr: Erwachsene können sich um 4 Euro, Kinder um 2,50 Euro einen ganzen Tag lang in der Anlage ausleben. Es gibt aber auch Halbtageskarten ab 14 Uhr, um 2,50 Euro für Erwachsene und um 1,50 Euro für Kinder. Ab 18 Uhr ist der Eintritt frei.