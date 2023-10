Mit Jahresende hört Bernhard "Bernie" Jandl als Pächter vom Restaurant "Anfora" am St. Andräer See auf. "Mein Pachtvertrag endet", sagt Jandl, der sich im Hinblick auf seine Zukunftspläne noch bedeckt hält. Zum Teil werde der 59-jährige Lavanttaler noch kulinarische Projekte verfolgen. Ein paar Anfragen habe er bereits. Vielmehr möchte er sich aber seinem Hobby widmen. "Ich habe über 30 Falken, die auch etwas Zeit in Anspruch nehmen", sagt Jandl.

Vor 15 Jahren übernahm Jandl mit seiner Frau Isolde das "Anfora". Nach seiner Lehre in Ischgl arbeitete er in renommierten Häusern in Europa, Australien und Asien. "Ich war zwölf Jahre lang im Ausland unterwegs. Es war eine schöne Zeit", sagt Jandl, der bis zum Auslauf seines Pachtvertrages nur mehr am Wochenende "sein Anfora" geöffnet hat. Aufgrund der bevorstehenden Weihnachtsfeiern sei er im Dezember aber flexibel, was die Öffnungszeiten betreffe.

Gastronom gesucht

Neben Kochkursen im "Anfora" legte Jandl auch drei Kalender mit Rezepten auf und veröffentlichte sein Buch "Bernie kocht". Bezüglich einer Nachfolge werde die Stadtgemeinde rechtzeitig eine Ausschreibung starten. "Unser Wunsch wäre schon, dass wir jemanden finden, der die Gastronomie weiterführt", sagt der zuständige Stadtrat Jürgen Ozwirk (FPÖ). Während der Suche sollen auch kleinere Renovierungsarbeiten durchgeführt werden.