Am 30. September wird im Adeg-Markt im Euco-Center Wolfsberg das gesamte Obst und Gemüse abverkauft. Immerhin bleibt der Supermarkt am 2. und 3. Oktober aufgrund einer Betriebsübergabe geschlossen. Die anderen Geschäfte im Einkaufszentrum haben wie gewohnt geöffnet. Am 4. Dezember wird dann zur Neueröffnung des Adeg-Marktes geladen.

Nachdem sich die Adeg Wolfsberg-Genossenschaft entschlossen hat, sich aus dem Lebensmittelgroßhandel zurückzuziehen, wurden ein paar der insgesamt 25 Filialen geschlossen, für andere wurden andere Übernahme-Lösungen gefunden (aus dem Adeg St. Jakob wird ein "Fleisch- und Wurst-Abholmarkt") - beziehungsweise wird noch nach einer Lösung gesucht (für St. Gertraud, St. Margarethen, Maria Rojach, St. Stefan und Wolfsberg/Gries).

Mitarbeiter werden übernommen

Der Adeg-Markt im Euco wird von einem selbstständigen Kaufmann übernommen: Von Adeg Wolfsberg-Geschäftsführer Arno Riedl und seinem Sohn David, die seit Jahren den Adeg-Markt in Preitenegg betreiben. Das Vater-Sohn-Gespann wird den Supermarkt mit den rund 20 bisherigen Mitarbeitern im Euco übernehmen. Der 2019 komplett erneuerte Lebensmittelmarkt wird ab 4. Oktober immer montags bis freitags von 7.30 bis 18.30 Uhr und samstags von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet haben.

Adeg-Geschäftsführer Arno Riedl © Gerhard Pulsinger

Die Abteilungen mit Spielzeug, Kurzwaren und Werkzeug wird die Adeg-Genossenschaft weiter betreiben. Zumindest vorerst. Immerhin hat das Euco-Center mit der "Rutter Immobilien Gruppe" einen neuen Besitzer. "Die Werkzeug-, Spiel- und Kurzwarenabteilungen im Untergeschoß werden voraussichtlich bis zum Umbau unverändert weitergeführt", so Geschäftsführer Stefan Rutter, der von einem "hohen einstelligen Millionenbetrag" für den Umbau des Euco-Centers ausgeht: "Wir planen im kommenden Jahr umzubauen." Welche Geschäfte bleiben, darüber gibt Rutter noch keine Auskunft: "Wir sind mit allen Mietern im Gespräch." Ziel sei es, das Restaurant im Euco-Center zu erhalten.

Die Abteilungen im Untergeschoß werden am 3. Oktober geschlossen haben. "Aber nur für einen Tag, was aufgrund einer Computerumstellung nötig ist", informiert Arno Riedl. Ab 4. Oktober sind dann auch die Abteilungen im Untergeschoß wieder geöffnet.