Als Geschäftsführer von "Adeg Wolfsberg" war Arno Riedl in den letzten Wochen oft in den Schlagzeilen. Immerhin wird sich die selbstständige Genossenschaft mit Jahresende aus dem Lebensmittelgroßhandel zurückziehen. Ein paar Adeg-Filialen werden geschlossen (im Lavanttal trifft es den Standort in St. Paul), fünf werden vom Rewe Großhandel übernommen und von selbstständigen Kaufleuten weitergeführt (im Lavanttal sind es drei Filialen), bei anderen Adeg-Geschäften in den Bezirken Wolfsberg, Völkermarkt und Klagenfurt-Land wird noch nach einer Lösung gesucht. Rewe sichert durch die Übernahme 70 der rund 250 Arbeitsplätze.

Arno Riedl, Geschäftsführer von Adeg Wolfsberg beim 50-Jahr-Jubiläum vom Euco-Center im Jahr 2022 © KK/Privat

Dass Riedl als selbstständiger Kaufmann die Adeg-Filiale im Euco-Center in Wolfsberg ab Oktober übernehmen wird, bestätigt er gegenüber der Kleinen Zeitung. "Ich werde den Adeg-Markt im Euco-Center mit den knapp 20 Mitarbeitern mit meinem Sohn David übernehmen. Alles wird in gewohnter Qualität weiterlaufen, es ist derzeit auch kein Umbau geplant", verrät Riedl, der 2019 die Geschäftsführung der Adeg-Genossenschaft übernommen hat.

Der 1200 Quadratmeter große Lebensmittelmarkt wurde erst im Jahr 2019 komplett erneuert. Wie das Geschäft in Zukunft heißen werde, sei noch nicht fixiert. Wie es mit den Abteilungen für Spielzeug, Kurzwaren und Werkzeug im Untergeschoß des Einkaufszentrums sowie mit dem Restaurant weitergeht, die ebenfalls zur Adeg Wolfsberg gehören, stehe laut Riedl ebenfalls noch nicht fest.

2019 wurde der Adeg im Euco-Center komplett erneuert © Bettina Friedl

Riedl kehre somit zu seinen beruflichen Anfängen zurück. "Im Jahr 1993 habe ich den Adeg-Markt in Preitenegg übernommen und führe ihn bis heute", blickt er zurück und weiter: "Daher war ich nie vom operativen Geschäft weg." Zudem sei der mittlerweile 52-Jährige "Kaufmann mit Herz und Seele". Der "Adeg-Markt Riedl" in der höchstgelegenen Gemeinde des Tals werde weiterhin bestehen bleiben. Ebenfalls wie alle bisherigen Standorte mit selbstständigen Kaufleuten in Unterkärnten.

"Euco-Center ist ein Juwel"

Das älteste Einkaufszentrum im Lavanttal wird von der "Rutter Immobilien Gruppe" gekauft. "Wir gehen von einem hohen einstelligen Millionenbetrag für den Umbau des Euco-Centers in Wolfsberg aus", sagt Stefan Rutter, Geschäftsführer der "Rutter Immobilien Gruppe", der aus Völkermarkt stammt. "Das Euco-Center ist ein Juwel. Diese Ikone am besten Platz des Lavanttales erwerben und betreiben zu können, erfüllt mich mit Stolz und Freude", sagt Rutter, der das Einkaufszentrum im nächsten Jahr umbauen will. Welche Geschäfte bleiben werden, darüber gibt Rutter noch keine Auskunft: "Wir sind mit allen Mietern im Gespräch." Ziel sei es auch, das im Jahr 2020 um 350.000 Euro modernisierte Restaurant zu erhalten.

Noch zwei neue Kaufleute

Abgesehen von der Adeg-Filiale im Euco werden noch die Standorte in St. Marein und Eitweg von Rewe übernommen und von selbstständigen Kaufleuten betrieben. Mit 1. August wird Yvonne Taferner in Eitweg und Tanja Ebersberger in St. Marein übernehmen. Die bisherigen selbstständigen Adeg-Kaufleute werden künftig ebenfalls von Rewe beliefert, nicht mehr von Adeg.