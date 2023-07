Mit 31. Juli sperrt das beliebte Landgasthaus "Scherr" auf der Rieding am Fuße der Koralpe zu, weshalb die Sparvereinsauszahlung vorgezogen werde. Sie findet am 16. Juli ab 12 Uhr statt. "Wir haben uns schweren Herzens aus wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gründen dazu entschieden", sagt Anita Koch-Lasser (49). Im September wären es fünf Jahre gewesen, in denen sie das Gasthaus mit ihrem Ehemann Wolfgang (52) betrieben hätte. Lediglich bei größeren Feierlichkeiten wurden sie von Aushilfen unterstützt. Aufgewachsen ist Koch-Lasser in Vorarlberg, vor 20 Jahren verschlug es sie ins Lavanttal.

"Ich führe schon Gespräche mit möglichen Pächtern, weitere Interessenten können sich aber gerne bei mir melden", sagt Wolfgang Radl, der das Gasthaus im Jahr 1982 übernahm und bis zu seiner Pensionierung selbst 32 Jahre lang führte. Im Familienbesitz befindet sich das Gasthaus seit 1910. "Mein Wunsch ist es schon, dass es als Gasthaus weitergeführt wird", sagt Radl. Kontakt? 0664/751 44 206.