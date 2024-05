In diesem Jahr hat das Strandbad-Buffet am Gösselsdorfer See, das im Vorjahr vom Tourismusverband Eberndorf/Dobrla vas betrieben wurde, mit Florian Novak einen neuen Pächter. „Das hat sich alles rein zufällig ergeben. Eine Bekannte hat mir die Ausschreibung geschickt. Dann habe ich beim Tourismusverband angerufen und danach ging alles ganz schnell“, erklärt der 42-Jährige, der seit 25 Jahren in der Gastronomie tätig ist und davor die Karibik-Bar am Klopeiner See leitete. Zusätzlich wirkte er auch beim Strandbad Lavamünd mit.

Neben den klassischen Getränken wie Kaffee, Bier, Wein und alkoholfreien Getränken, werden auch Baguettes, Pommes und Würstl angeboten. „Möglicherweise werde ich auch Cocktails anbieten, denn als Barkeeper habe ich bereits 25 Jahre Erfahrung“, so Novak, der im Winter in Saalbach-Hinterglemm auf Saison arbeitet. Besonders wichtig ist dem Völkermarkter, „das Strandbad-Buffet zu beleben“. „Ich werde zur Fußball-Europameisterschaft ein Public-Viewing anbieten und zur offiziellen Strandbad-Eröffnung grillen, inklusive Live-Musik“, führt Novak fort, der jeden Monat eine Veranstaltung wie einen Backhendlschmaus oder einen Spanferkel-Grill organisieren möchte. Bei den Preisen ist er sich aktuell noch nicht sicher. Das Bier sollte jedoch nicht mehr als vier Euro kosten und das Baguette um die sechs Euro. „Ich werde ab 9 Uhr bis zirka 21 Uhr geöffnet haben. Je nachdem, wie lange die Leute sitzen bleiben“, meint Novak, der von einem Mitarbeiter unterstützt wird.