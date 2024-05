Im Juli 2023 fand der Spatenstich für das geplante Mobilitätsbüro am Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See statt. Inzwischen steht das Gebäude kurz vor der Fertigstellung. Nun wurde die Schlüsselübergabe an die Österreichischen Postbus AG vollzogen. „Die offizielle Eröffnung findet am 7. Juni 2024 statt“, informiert ÖBB-Sprecher Herbert Hofer.

In der Zwischenzeit werden noch die restlichen Büroeinrichtungen und EDV-Anlagen aufgebaut. Rund 600.000 Euro werden investiert. 66.500 Euro fließen aus Eigenmitteln der Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas, die Restsumme werde mit Fördergeldern finanziert. Das rund 120 Quadratmeter große Mobilitätsbüro wurde in Modulbauweise errichtet, Bauträger ist die Kommunal GmbH Eberndorf mit Geschäftsführer Mario Policar. In der Anlaufstelle für Bus und Bahn werden künftig etwa Fahrplan- und Tarifauskünfte, der ÖBB-Ticketverkauf sowie touristische Auskünfte angeboten. Zudem werden die Schülerfreifahrt-Anträge entgegengenommen. Ein Mitarbeiter werde beschäftigt. Persönliche Beratung stehe im Fokus. „Die Tourismusregion soll wahrgenommen werden“, so Peter Plaimer, Geschäftsführer vom Verein Regionalentwicklung Südkärnten. Zudem soll es einen Ruheraum für Busfahrer geben. Auch Radverleih, Autovermietung sowie Car-Sharing soll in Zukunft organisiert und angeboten werden. Das Mobilitätsbüro in Völkermarkt bleibe weiterhin bestehen.