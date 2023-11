Emely Myles (33) aus Miklauzhof in Sittersdorf/Žitara vas ist ihrem Traum, Sängerin zu werden, einen Schritt näher. Sie schaffte es jetzt bei „The Voice of Germany“ nun ins Halbfinale und somit in die Liveshows. „Der erste Auftritt muss in Erinnerung bleiben. Emely hat eine starke Stimme“, sagte Ronan Keating am 17. November auf Sat.1.

Mit „Respect“ von Aretha Franklin „schüchterte“ Myles die anderen Starcoaches jedenfalls so stark ein, dass sie keinen ihrer Schützlinge gegen sie antreten ließen. Somit verweilte Myles von Anfang an der Show ganz relaxed auf ihrem „Hotseat“ und konnte sich am Ende ein Ticket für das Halbfinale sichern, das am 1. Dezember auf Sat.1 zu sehen wird. Ihr Coach, Ronan Reating, ist jedenfalls sehr stolz auf sie. „Sie verdient es“, meinte er.

Die aus Panama stammende Sängerin lebt seit zwei Jahren in der Gemeinde Sittersdorf. Viermal in der Woche kümmert sich die Mutter einer achtjährigen Tochter auch um die Kinder der Chefin des „Seewirtes“ am Klopeiner See. Dort arbeitet Myles im Sommer hinter der Theke. Bis zum 19. November ist Myles auch noch bei ihrer Mutter in Panama. „Danach kommt sie eine Zeit lang mit zu uns nach Kärnten“, so Myles, die durch ihre Schwester nach Österreich kam. Diese lebt mit ihrer Familie ebenfalls in Unterkärnten, nur fünf Minuten von Myles Wohnung entfernt.