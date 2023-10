Die Musik spielt im Leben von Emely Myles eine wichtige Rolle. "Ich singe schon mein ganzes Leben", sagt die 33-Jährige, die seit zwei Jahren in Miklauzhof in der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas lebt. Am Klopeiner See arbeitet die 33-Jährige in der Gastronomie, steht beim "Seewirt" hinter der Theke oder verkauft dort das Eis. Hin und wieder steht sie am See in verschiedenen Lokalitäten auch als Sängerin auf der Bühne. "Mein Traum ist es, als Sängerin mein Geld zu verdienen", sagt Myles, die ihren Traum nach wie vor verfolgt.

"War sehr nervös"

Nach der Teilnahme bei der TV-Show "Vive la música" im Jahr 2012 in Panama, bei der Myles Zweite wurde, versucht sie nun durch "The Voice of Germany" in der Musikbranche Fuß zu fassen. Ihre "Blind Audition" ist am 5. Oktober um 20.15 Uhr auf Pro Sieben zu sehen. Mit "Cuz I Love You" von Lizzo hofft sie, dass sich zumindest ein Starjuror umdreht. "Ich war sehr nervös, das bin ich vor jedem Auftritt", verrät die 33-Jährige. Und das, obwohl sie schon einige Erfahrungen auf Bühnen sammeln konnte.

In Panama lebt noch der Großteil von Emelys Familie. Nach Sittersdorf kam sie durch ihre Schwester, die dort seit über 20 Jahren sesshaft ist. Myles schreibt auch eigene Songs und hat am 11. Juli 2022 zusammen mit "Goldfinger & Crope" "Daddy" veröffentlicht. "Ich singe gerne Soul und Rock, aber auch Modernes", so Myles, die vorzugsweise auf Englisch oder Spanisch singt. "Ich würde auch gerne deutsche Lieder singen. Hierfür beherrsche ich diese Sprache aber leider noch zu wenig."